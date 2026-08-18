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İBB Davası’nda 66’ncı gün başladı

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İBB'ye yönelik 53'ü tutuklu 414 sanıklı davanın 66. günü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Ekrem İmamoğlu salonda hazır bulunurken, basın kartı olmayan gazeteciler salona alınmadı. İlk olarak tutuksuz sanık Seyfi Beyaz'ın savunması dinleniyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 66'ncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

İBB'ye yönelik açılan davanın yargılaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı davanın 66'ncı günü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Duruşmayı izlemek için gelen gazetecilerin salon girişinde basın kartları kontrol edildi. Kart üzerindeki QR kod okutuldu ve kartı olmayan gazetecilerin salona girişi jandarma personeli aracılığıyla engellendi. Kartı olmayan gazeteciler, izleyici kısmına ya da basın odasına yönlendirildi.

İmamoğlu'nun da salonda hazır bulunduğu duruşmada ilk olarak tutuksuz iş insanı Seyfi Beyaz savunma yapıyor.

Kaynak: ANKA
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