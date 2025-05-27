İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a Tehdit Soruşturması

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a Tehdit Soruşturması
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliye güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İBB'ye yönelik operasyon çerçevesinde gözaltına alınan bazı isimlerin durumu devam ederken, Aslan'ın adliye koridorunda yaşanan engellenme sonrası görevlilere tepki gösterdiği belirtildi.

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan hakkında adliye güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonda gözaltına alınanların işlemleri devam ederken, dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden İBB Başkanvekili Nuri Aslan çalışma arkadaşlarının yakınlarıyla görüşmek istedi. Ancak adliye koridorunda engellemeyle karşılaştı. Bunun üzerine görevlilerden engelin kaldırılmasını isteyen Aslan, bir süre sonra bariyerlerden geçerek çalışma arkadaşlarının yakınlarına ulaştı.

O anlarda kendisini engellemeye çalışan görevlilere tepki gösteren Nuri Aslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, Aslan'ın adliye görevlilerini tehdit ettiği öne sürüldü.

25 tutuklama 21 adli kontrol

İBB'ye yönelik 4. Dalga operasyonla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, işlemleri gece yarısından sonra biten 25 kişi hakkında tutuklama, 21 kişi hakkında da adli kontrol kararı vermişti. Tutuklama kararı verilenler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ünlü projelere de imza atan Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ile yönetim kurulu üyesi ortakları Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da vardı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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