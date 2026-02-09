Ekrem İmamoğlu'nun koruması serbest bırakıldı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kamburoğlu, 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.