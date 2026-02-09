Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun koruması serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan koruması Bektaş Kamburoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kamburoğlu, 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

