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Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. İmamoğlu yaklaşık 2 saat önce katıldığı bir panelde "Senin zihnin çürümüş de, biz senin bile evlatlarını kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaklaşık 2 saat önce katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalar sebebiyle soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK YORUM

İmamoğlu ise hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu. Bağımsız yargının can çekiştiğini vurgulayan İmamoğlu "Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz" ifadelerini kullandı.

"SENİN AMACIN MİLLETİN GÖZÜNÜ KORKUTMAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen İmamoğlu, "Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak" dedi.

"SENİ YÖNETEN AKLI MİLLETİN ZİHNİNDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

İmamoğlu, Akın Gürlek'e tepki gösterdiği açıklamasında, "Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıEmre Sevimli:

Bu eko şeytanın yeryüzü temsilcisidir.

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Devlet gereğini yapıyor. :)

Yorum Beğen301
Yorum Beğenme266
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Haber YorumlarıZeki Sahin:

helal olsun reise yolsuzluk kim yaparsa içeri attt??

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme255
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Haber Yorumlarıokan:

Kuzey Kore olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. benim çocukluğumda bu siyasetçilerin kuklaları yapılıp parodileri yapılırdı , şimdi bizden olmayan herkes içeri

Yorum Beğen215
Yorum Beğenme152
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Haber Yorumlarıer ak:

o sorusturmayi acan savciya sorusturma acilmali. akp li savci hakim olmaz. bunlarin adaleti bu.

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme156
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Haber YorumlarıVEFA:

Yargı bağımsızlığını tamamen kaybetmiş, iktidarın bir enstrümanını haline gelmiştir. Ülkeye yazık ediyorsunuz. Adalet olmadan hiçbir şey olmaz!!

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme117
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Haber YorumlarıSaid Kurt:

Geç bile kalındı

Yorum Beğen100
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Haber YorumlarıSefa Altun:

YİYİN ULAN BİRBİRİNİZİ,MİLLETİ DUSUNMUYORSUNUZ ZATEN...

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

açsanız ne olur

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıMehmet akif Ay:

Ya Devlet başa ya kuzgun leşe

Yorum Beğen115
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