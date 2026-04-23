İBB Başkan Vekili Aslan koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Zeynep Mira Örs adlı ilkokul öğrencisine devretti. Bayram kutlamaları sırasında öğrencilere hitap eden Aslan, günün anlam ve önemine dair duygularını paylaştı.
Aslan, Saraçhane İBB Başkanlık Binası'ndaki makamında yapılan bayram kutlamalarında Sultangazi Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
Öğrencilerle sohbet eden Aslan, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Örs'e devretti.
Ziyarete katılan öğrenciler, programda günün anlam ve önemine ilişkin duygu ile düşüncelerini paylaştı.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul