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İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve önemini vurguladı. Konserde Cem Adrian, Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik sahne aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Eminönü Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un çok özel bir mekanında olduklarını söyledi.

Etkinliğe katılanlara "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Yüreğinizdeki o büyük vatan aşkıyla buradasınız, görüyorum. İçiniz, Mustafa Kemal Atatürk sevgisi ve saygısıyla dolu, onu da biliyorum, görüyorum. Ben, milletimin bütün bireylerini çok seviyorum. 86 milyon insanımızı çok seviyorum. 86 milyon insanımızın yüreğini seviyorum. 86 milyon insanımız, bu cennet vatanın eşit yurttaşları, bireyleri. Ben buradan, dünyanın en güzel şehri İstanbul'dan, memleketimin bütün insanlarına sesleniyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

30 Ağustos'un öneminin çok iyi bilinmesi ve anlaşılması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "30 Ağustos; yalnızca 5 gün 5 gece süren bir meydan muharebesi olmamıştır. 30 Ağustos'u büyük zafer yapan sebep özgür yaşamaya alışkın, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım.' diyen kararlı bir milletin azim ve iradesinin sonucu olmasıdır, istiklal mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "30 Ağustos; bağımsızlığa, Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet değerlerine kararlılıkla sahip çıkma günüdür, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkma günüdür." dedi.

Senfoni orkestrasıyla sahneye çıkan şarkıcı Cem Adrian, konuk şarkıcılar Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik'in konser verdiği etkinlikte, 30 Ağustos konulu sinevizyon gösterildi, su ve ışık şovları yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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