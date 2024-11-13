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IAAF İstanbul 5. Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı

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IAAF İstanbul 5. Sanat ve Antika Fuarı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sanatseverleri ağırlamaya başladı. Fuar, 17 Kasım'a kadar sanatçılar ve sanat tutkunlarını bir araya getirecek.

IAAF İstanbul 5. Sanat ve Antika Fuarı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde açıldı.

Sanatseverleri 17 Kasım'a kadar ağırlayacak fuar, sanat ve antika meraklılarını bir araya getiriyor.

Fuara katılan sanatçılardan Sertap Yeğin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuarların sanatçıların ürünlerini sergilemesine ve sanatseverlerle buluşmasına imkan sağladığını söyledi.

Yeğin, IAAF İstanbul'un Türkiye'de yapılan sanat fuarları arasında önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Katıldığımız tüm fuarlarda güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Sanatçı Emine Bayraktar da IAAF Türkiye'ye her sene katılmaya çalıştığını belirterek, "Ben genelde pastel çalışmalarımla daha çok ön plana çıkıyordum. Bu seferki fuara yağlı boya çalışmalarımla katıldım. Yağlı boyaları biraz daha büyük tuvallere çalıştım." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, fuara sanatseverleri davet ederek, sanatçıların birbirleriyle etkileşimleri açısından da fuarların önemli etkinlikler arasında olduğunu söyledi.

"Genel olarak katılımcıların heyecanı da çok yüksek"

İmza Sanat Galeri kurucularından Mehmet Ali Ertek ise fuara ilginin yoğun olduğuna işaret ederek, "Gerçekten yeni ve usta pek çok sanatçının katıldığı bir fuar. Biz galeri olarak çok sayıda sanatçıyla katıldık." şeklinde konuştu.

İlk günkü ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Ertek, "İnsanlar heyecan içinde, genel olarak katılımcıların heyecanı da çok yüksek. Biz galeri olarak bir yapay zeka kioksu ekledik. Bu da sanatseverlerin değişik bir sanat tecrübesi yaşamasını sağlıyor." dedi.

Fuar kapsamında gerçekleşecek söyleşi, panel ve oturumlarla; sanat, tarih ve koleksiyon bilinci gibi önemli konulara ışık tutmak hedefleniyor.

Fuar, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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