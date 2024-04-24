Huzur Şehri Tokat Projesi kapsamında trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür

"Huzur Şehri Tokat Projesi" kapsamında Vali Numan Hatipoğlu, jandarma ekipleriyle trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür etti.

Türkiye Ulusal Ajans başkanlığında Türkiye ile Portekiz ve Romanya'nın ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında Hatipoğlu, Tokat- Niksar kara yolu Gökdere jandarma trafik kontrol noktasındaki uygulamaya katıldı.

Durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet ederek hediyeler veren Hatipoğlu, Tokat'ın kadim bir kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan bir şehir olduğuna işaret ederek, "Hazreti Mevlana, 'Tokat'a gitmek gerek, çünkü iklim de insan da mutedil' diyor. Biz de Tokatlıların tekrar tarihindeki köklü alışkanlıklarının ortaya çıkması, vatandaşlarımızın huzur içinde dolaştığı caddelere, sokaklara ulaşmasını, esnafımızın çok nazik ve kibar davranışlar içinde bulunmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız eğitim çalışmaları var." dedi.

Proje kapsamında Romanya ve Portekiz'den gelenlerle jandarma noktasında bu kez trafik kurallarına uyanları durdurarak teşekkür ettiklerini anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Çalışmamız, Tokat'ın o kadim kültüründen kaynaklanan güzelliklerin tamamen ortaya çıkarılmasıyla devam edecek inşallah diye umut ediyorum. Trafik alışkanlıklarının herkes için çok güzel şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Tokat'ta her davranışımızı hayatın her alanında ortaya koymak gibi bir çaba içindeyiz. Bunlar neler olabilir? Trafik kurallarına riayet, sokakların temizliğine riayet dahil, pek çok davranış olarak ortaya çıkıyor. Bu anlamda da ekiplerimiz çalışıyor, vatandaşlarımız çalışıyor. Biz de bu mesajı tüm Tokat'a vermeye çalışıyoruz."

Sürücüler de çalışmadan dolayı Hatipoğlu ile jandarma ekiplerine teşekkür etti.