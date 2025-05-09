İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, 982 kişi gözaltına alındı.

Kentte 8 Mayıs'ta iki aşamalı yapılan uygulamanın ilk etabında, 20.00-22.00 saatlerinde 215 sabit noktada 1471 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı.

İkinci aşamada ise 1390 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlerde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde 325 bin 136 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 539 kişiyle birlikte toplam 982 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada 40 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve 46 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1883 gram uyuşturucu madde ve 745 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 143 bin 945 lira, 1750 avro ve 200 dolara emniyet güçlerince el konuldu.

Umuma açık 254 yerin denetlendiği çalışmalarda 2 iş yerine yasal işlem uygulandı, 29 kişiye toplam 23 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 860 araç ve 3 bin 235 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 639 araç ve motosiklet ile 12 sürücüye işlem yapılırken 3 araç trafikten men edildi. Trafik kurallarına aykırılıklardan dolayı toplamda 860 bin 970 lira tutarında ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.