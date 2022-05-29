Hüzün Üçgeni Altın Palmiye'nin sahibi oldu - Haberler

Yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazandı.

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi Hüzün Üçgeni, 75. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan "Altın Palmiye"nin sahibi oldu. Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi

Demirören Haber Ajansı / Güncel