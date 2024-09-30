Üye Girişi
Haberler

Konya'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Konya'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Şehit ve Gazi Ailesi Derneği üyeleri, Hüyük ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, onlara Türk Bayrağı ve anlamlı tablolar hediye etti. Ziyarette, çeşitli dernek başkanları ve belediye yetkilileri de yer aldı.

Konya Şehit ve Gazi Ailesi Derneği üyeleri, Hüyük ilçesinde yaşayan şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti.

Sırasıyla Şehit Oğuzhan Duyar, Abdullah Bülbül ve İsmail Şahin'in aileleri ziyaret edildi.

Daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gaziler ziyaret edildi.

Gazi ve şehit ailelerine Türk Bayrağı ve üzerinde "Oğulsuz Yaşanır ama Vatansız Asla" yazılı tablo hediye edildi.

Ziyarete Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Turan, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ayşe Korkmaz, Konya Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Süleyman Ege, Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir, Konya Muharip Gaziler Dernek Başkanı Mustafa Buğur ve Konya Muharip Gaziler Derneği yönetiminden Hasan Hüseyin Biniş ve Hikmet Aker, Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Güncel Hüyük konya

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });