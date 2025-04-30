Hüyük'te Servis Araçlarına Denetim
Konya'nın Hüyük ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler devam ediyor. Ekipler, servis araçlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederek, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetim Komisyonu ile işbirliği içinde çalışıyor.
Konya'nın Hüyük ilçesinde servis araçları denetledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, okul servis araçları ile şoförlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde servis araçlarının mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygunluğu kontrol edildi.
Denetimlere, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hüyük İlçe Denetim Komisyonu ekipleri de katıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel