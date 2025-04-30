3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Hüyük'te Servis Araçlarına Denetim

Hüyük'te Servis Araçlarına Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hüyük ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler devam ediyor. Ekipler, servis araçlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederek, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetim Komisyonu ile işbirliği içinde çalışıyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde servis araçları denetledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, okul servis araçları ile şoförlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde servis araçlarının mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlere, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hüyük İlçe Denetim Komisyonu ekipleri de katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.