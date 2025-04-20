Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Hüyük'te şehitler anısına fidanlar toprakla buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hüyük ilçesinde ağaç dikme ve doğa etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ağaç dikme ve doğa etkinliği düzenlendi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir Feride Akkanat Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri ile personel Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

İmrenler Mahallesinde oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Beyşehir KYK Yurdu Şehitler Hatıra Ormanı'nda bir araya gelen öğrenciler ve katılımcılar, önce şehitler için dua etti, fidan dikti.

Daha sonra 2018'den bu yana şehitler anısına dikilen fidanların olduğu alanda yıllık bakım çalışmaları ile temizlik faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Doğaya katkıda bulunmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla da düzenlenen programa Yurt Müdürü Mustafa Songül, Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın, Din Hizmetleri Uzmanı Muhammed İsmail Eryılmaz, yurt manevi danışmanı Muhammet Nusret Sever, yurt yöneticileri ve personelleri ile üniversite öğrencileri ve yerel halk katıldı.???????

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.