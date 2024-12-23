Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu
Türkiye'de öğrenciydi, Suriye'de bakan oldu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Hüyük'te Arama Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi

Hüyük'te Arama Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hüyük ilçesinde, Hüyük Arama Kurtarma Derneği ve belediye personeline afet durumlarında makina kullanımı ve önlemleriyle ilgili eğitimler verildi. HAKUDER Başkanı Mehmet Eke, bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde arama kurtarma eğitimi yapıldı.

KAFAD tarafından Hüyük Arama Kurtarma Derneği ve Belediye Personeline afet durumunda makina kullanımı ve önlemler tatbikat ile anlatıldı.

Hüyük Belediye Şantiyesinde Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüyük'te faaliyet gösteren kısa adı HAKUDER olan Hüyük Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve Belediye personellerine olası afet durumlarında makina kullanımı başta yapılması gerekenler tatbiki olarak gösterildi.

HAKUDER Başkanı Mehmet Eke "Rabbim ihtiyaç göstermesin ama ülkemiz deprem kuşağında. Bilinçli olarak nasıl yardım etmemiz gerektiğini bu eğitimlerle öğreniyoruz emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
img

Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
img

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız
img

Türkiye'de öğrenciydi, Suriye'de bakan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Beşiktaş dev maç için UEFA'ya başvurdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldızın kalemini kırdı
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var

Son Dakika Haberleri

İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.