Hüyük'te Arama Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde arama kurtarma eğitimi yapıldı.

KAFAD tarafından Hüyük Arama Kurtarma Derneği ve Belediye Personeline afet durumunda makina kullanımı ve önlemler tatbikat ile anlatıldı.

Hüyük Belediye Şantiyesinde Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüyük'te faaliyet gösteren kısa adı HAKUDER olan Hüyük Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve Belediye personellerine olası afet durumlarında makina kullanımı başta yapılması gerekenler tatbiki olarak gösterildi.

HAKUDER Başkanı Mehmet Eke "Rabbim ihtiyaç göstermesin ama ülkemiz deprem kuşağında. Bilinçli olarak nasıl yardım etmemiz gerektiğini bu eğitimlerle öğreniyoruz emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.