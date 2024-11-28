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Hüyük'te AFAD tarafından afet eğitimi verildi

Hüyük'te AFAD tarafından afet eğitimi verildi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, olası afetlere karşı hazırlıklı olma bilinci pekiştirildi. Hüyük Belediye Başkanı Sefer, eğitim için AFAD personeline teşekkür etti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından eğitim gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimde, AFAD personelince sunum yapıldı.

Eğitime, Hüyük Belediye Başkanı Sefer, Hüyük Ulusal Acil Durum Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eke ve belediye personeli katıldı.

Sefer, "Halkımızın huzur ve güvenliği ile olası afetler için hazırlıklı olmalıyız. Eğitim konusunda İl AFAD Müdürlüğü personeline teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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