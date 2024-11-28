Hüyük'te AFAD tarafından afet eğitimi verildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından eğitim gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimde, AFAD personelince sunum yapıldı.

Eğitime, Hüyük Belediye Başkanı Sefer, Hüyük Ulusal Acil Durum Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eke ve belediye personeli katıldı.

Sefer, "Halkımızın huzur ve güvenliği ile olası afetler için hazırlıklı olmalıyız. Eğitim konusunda İl AFAD Müdürlüğü personeline teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.