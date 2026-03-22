Çankırı'nın Hüyük köyünde asırlardır süren Akyel geleneği devam ediyor

Çankırı'nın Hüyüklüleri, asırlardır süregelen Akyel geleneğini bu yıl da yoğun bir katılımla kutladı. Etkinlikte köy halkı bir araya gelirken, dualar eşliğinde türbeler ziyaret edildi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde asırlardır sürdürülen Akyel geleneği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köy Muhtarlığı ile Hüyük Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince ortaklaşa düzenlenen etkinlik, köy halkı ile büyükşehirlerden gelen Hüyüklüleri bir araya getirdi.

Gerçekleştirilen etkinlikte birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarken, vatandaşlar dualar eşliğinde köy çevresindeki evliya türbelerini ziyaret etti.

Hüyük köyü sakinlerinden İsmail Gümüşok, Akyel geleneğinin manevi yönüne işaret ederek, "Bayramın ikinci günü Akyel etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Akyel, geçmişten bugüne dualarla, niyazlarla yaşatılan önemli bir geleneğimizdir. Türbeleri ziyaret eder, 'Yarabbi, zatı pak olanların hürmetine senden eman dileriz' diyerek dua ederiz. Çünkü inanıyoruz ki temiz imanın olduğu yerde temiz insan da vardır." dedi.

Köy Muhtarı Satılmış Canbaz da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Bugün Akyel etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize, kadın erkek, genç yaşlı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Asırlardır sürdürülen Akyel geleneği, Hüyük köyünde nesilden nesile aktarılmaya devam ederken kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
