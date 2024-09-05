Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden oldu
Konya'nın Hüyük ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, Hüyük - Isparta yolunda trafikte aksamalara neden oldu. Ayrıca Hüyük Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı ve tarım alanları da su altında kaldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden olurken bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.
Hüyük ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Hüyük - Isparta yolunda araçlar güçlükle ilerledi.
Hüyük Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerinde su baskını yaşandı.
İlçede bazı tarım alanları da su altında kaldı.