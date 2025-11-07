Haberler

Hüyük Devlet Hastanesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Hüyük Devlet Hastanesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
Güncelleme:
Hüyük Devlet Hastanesi evde sağlık ekipleri, 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri çerçevesinde hastalar adına fidan dikti. Başhekim Mehmet Kendir, yaş alan çınarların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hüyük Devlet Hastanesi Evde Sağlık ekipleri, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında hastalar adına fidan dikti.

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Kendir öncülüğünde ekipler, evde sağlık hizmeti alan yaşlıları ziyaret etti.

Ekipler, "Yaş Alan Çınarlarımız İçin, Geleceğe Nefes Oluyoruz" sloganıyla fidan dikti.

Başhekim Kendir, gazetecilere, "Milli Ağaçlandırma Günü" vesilesiyle ilçede yaşayan vatandaşlar için ağaç dikme etkinliği yaptıklarını söyledi.

Evde sağlık hizmeti alan büyüklerin, yılların tecrübesiyle, bilgeliğiyle ve varlığıyla yol gösteren yaş alan çınarlar olduğunu belirten Kendir, "Onların her biri, ömrünü topluma hizmete, ailelerine fedakarlığa ve değer üretmeye adamış kıymetli birer emanettir. Bu nedenle bugün, onların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmak adına bahçelerine fidan dikiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 1500 fidan Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Halim Akgümüş ve ilçe protokölünün katıldığı programla toprakla buluştu.

Hüyük'te muhtarları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Hüyük ilçesinde muhtarları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hüyük Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer ile kuruma amirleri katıldı.

Hüyük Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
