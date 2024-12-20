Hüyük Belediye Başkanı Sefer, TOKİ İnşaatlarını Ziyaret Etti

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, TOKİ inşaatlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Sefer ve beraberindekiler, merkez ve Selki mahallelerinde TOKİ tarafından devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Sefer, gazetecilere, bu yıl ihalesi yapılan 272 dairenin yapımında sona gelindiğini söyledi.

İlçede konut sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Sefer, "TOKİ tarafından yapılan konutlar bir nebze olsun konut sıkıntımızı giderecektir. Özellikle çilek üretiminin yoğun olduğu kırsal mahallelerimizde yaşanan konut sorunu için belediyemiz tarafından tekrar konut talebi yapılmıştır." diye konuştu.