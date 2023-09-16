Hutbe okuyan imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din

İstanbul Eminönü'nde bir caminin imamı, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı. Hutbe okuyan imam, "Filenin Sultanları... Bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. Ooo ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim" dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bazı çevrelerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Eminönü'nde bulunan bir caminin imamı, Filenin Sultanları'nı hedef. Hutbe okuyan İmam, "İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte" dedi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

İstanbul Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Cami'de bir imamın Filenin Sultanları'nı hedef aldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda hutbe okuyan imamın voleybolcularımıza yönelik söylediği sözler tepki çekti.

"HARAMA ŞAK ŞAK YAPIYORSUN"

Hutbe okuyan imam, "Hani sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz. Böyle mi oluyor ahlak? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Filenin Sultanları... Bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. Ooo ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim. Spor yap, yapılır. Başörtülü futbolcuymuş... Futbolun batsın, başörtülü futbolcu mu olur ya" ifadelerini kullandı.