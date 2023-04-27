Gözü dönen kadın, husumetlisinin dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı

Düzce'de Gülhan Tunç Aksaoğlu, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişinin dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken Aksaoğlu gözaltına alındı.

Dün gece saat 00.30'da Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda Gülhan Tunç Aksaoğlu, alkol aldıktan sonra evinde bulunan pompalı tüfeği de alıp, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu ismi öğrenilemeyen kişinin oto kiralama dükkanına gitti.

ANBEAN KAMERADA

Kadın, pompalı tüfekle dükkana 3 el ateş açtı. Olayı görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Kadının iş yerine ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.