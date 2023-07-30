Husumetlisini iş yerinde pompalı tüfekle vurdu

Malatya'da bir kişi iş yerinde kavga ettiği husumetlisini pompalı tüfekle bacağında vurarak yaraladı. Olay, 09.45 sıralarında Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede cep telefonu satışı yapan M.B. ile iş yerine gelen husumetlisi F.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.B. pompalı tüfekle F.K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden F.K. yaralandı. Yaralı şahıs İnönü caddesi üzerine gelerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tüfek kartuşu bulurken, şüpheli M.B. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.