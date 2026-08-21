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Adana'da Alacak Verecek Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı; Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Alacak Verecek Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı; Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da müteahhit Mehmet Nuri Ataş, ortağı olduğu ve 40 milyon lira alacağını ödemediğini iddia ettiği emekli polis memuru Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil'i silahla öldürüp, eşi Neslihan Fil'i yaraladı. Olay sonrası kaçan Ataş, saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. Cenazeler toprağa verilirken, Neslihan Fil tekerlekli sandalyeyle cenazeye katıldı.

ADANA'da borcunu ödemediği iddiasıyla husumetli olduğu ortağı Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil'i (30) tabancayla öldürüp, eşi Neslihan Fil'i (48) yaralayan Mehmet Nuri Ataş (46) tutuklandı. Ataş'ın, ifadesinde, "Ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum" dediği ortaya çıktı.

Olay, 19 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Müteahhit Mehmet Nuri Ataş, kendisine borçlu olduğu için aralarında husumet başladığı öne sürülen emekli polis memuru ortağı Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce belindeki tabancayı çıkaran Ataş, Aytekin Fil ile yanındaki eşi Neslihan Fil'e ateş edip, iş yerinden çıktı. Ataş, olay yerine geldiği hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken, çiftin oğlu Sinan Fil, şüpheliyi yakalamak için araca bindi. Araç seyir halindeyken Ataş, yaşanan arbedede tabancayla Sinan Fil'i de başından vurdu. Ataş, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne geldiğinde, kanlar içerisinde kalan Sinan Fil'in bulunduğu aracı sokak ortasında bırakıp, yaya olarak kaçtı. Neslihin Fil yaralanıp hastaneye kaldırılırken, eşi Aytekin Fil kaldırıldığı hastanede, oğlu Sinan Fil ise şüphelinin aracında hayatını kaybetti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şu.be Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri Ataş'ın saklandığı evi tespit etti. Olay yerine yakın bir noktadaki adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

CENAZEYE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Aytekin ile Sinan Fil'in cenazeleri, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Neslihan Fil de eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı.

'40 MİLYON LİRAYI ÖDEMEDİ'

Emniyete götürülen Mehmet Nuri Ataş, ifadesinde, "Ortak inşaat işi yapmıştık. Payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum" dedi. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ataş, gazetecilere, "Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri karar verir" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ataş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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