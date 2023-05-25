Malatya'da husumetlilerinin ikametini silahla baskın düzenleyen 2 zanlı polis tarafından yakalanarak göz altına alındı. Baskın anları ise anbean kameralara yansıdı.

Husumetlilerin silahlı ev baskını kamerada

MALATYA - Malatya'da husumetlilerinin ikametini silahla baskın düzenleyen 2 zanlı polis tarafından yakalanarak göz altına alındı. Baskın anları ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, 20.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre B.G. ile M.G. aralarında husumet bulunan Y.Ç.'nin ikametinin bulunduğu bölgeye gelerek bir süre keşif yaptıktan sonra yanlarında getirdikleri silahlarla girdikleri apartmanda sağa sola ateş açmaya başladı. Yaralananın olmadığı olay anbean güvenlik kameralarına yansırken, zanlılar araçla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, bölgede titiz bir çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri bir adet sallama tabir edilen bıçak ile 4 adet tüfek kartuşu buldu.

Olaydan yaklaşık bir bucak saat sonra B.G. ile M.G. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.