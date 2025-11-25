Haberler

Husumetli Kuzenlerin Barışma Buluşması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Antalya'da husumetli kuzenler barışma amacıyla buluştukları kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan Duman hayatını kaybetti. Imad Almograbi ise kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı.

ANTALYA'da aralarında geçmiş yıllara dayanan husumet bulunduğu öne sürülen İsrailli 2 kuzenin barışma amacıyla buluştukları kafede çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kuzenlerden Doğan Duman (52) hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçan Imad Almograbi (44) kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 sokakta bulunan apart otelin kafesinde meydana geldi. İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Kafede başlangıçta sakin geçen görüşmede dakikalar sonra gerginlik yaşandı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra karşılıklı suçlamaların büyümesi üzerine kuzenler ayağa kalkarak tartışmayı sürdürdü. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi üzerine otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda mermi isabet eden Duman, kafenin önünde yere yığıldı. Silah seslerinin kesilmesiyle kafe sahibi dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Doğan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN KUZEN 10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Saldırı sonrası 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kafe ve sokakta yaptığı çalışmada 22 boş kovan tespit edildi. Çok sayıda mermi isabet eden Duman'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polis ekiplerinin kuzenler arasındaki husumetin geçmişine yönelik incelemesinin sürdüğü, şüpheli Almograbi'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
