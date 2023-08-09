Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki tarafta çıkan kavgada köy muhtarı bıçaklanıp, 2 kişi de aldığı darbelerle yaralanmıştı. Tekrar çıkan kavgada bir kişi silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Husumetli iki aile arasında silahlı Kavga : 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki tarafta çıkan kavgada köy muhtarı bıçaklanıp, 2 kişi de aldığı darbelerle yaralanmıştı. Tekrar çıkan kavgada bir kişi silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Alaplı Çatak Köyü Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen aile, muhtarın evinin önüne giderek muhtar R.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Çatak Köyü muhtarı R.K. bıçak darbesiyle, 2 kişi de aldığı darbeler nedeniyle yaralanmıştı.

Bugün ise akşam saatlerinde kavga tekrar yaşandı. İddiaya göre E.Y. ve beraberindeki 2 kişiyle birlikte Çatak köyü muhtarı R.K.'nin evine önüne gelerek eve girmeye çalıştı. Muhtar R.K.'nın babası M.K. şahıslara evde küçük çocukların ve kadınların olduğunu söyleyerek gitmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine E.Y. ve beraberindekiler cam ve çerçeveleri kırarak eve zarar verdi. Olayların büyümesi üzerine baba M.K. pompalı tüfekle 3 el havaya uyarı atışı yaptı. Silahla daha da alevlenen olayda M.K., E.Y.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Kanlar içinde kalan E.Y. için vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye gelen jandarma ekipleri evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, olaya karışanları gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.