Husumetli Aileler Barıştı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 3 yıl önceki bir kavga sonrası husumet yaşayan Tüysüz ve Gülel aileleri, MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz ve kanaat önderi Emin Yetim'in öncülüğünde barıştı. Barış yemeği sonrası aileler kucaklaşarak husumeti sona erdirdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Siverek ilçesinde 3 yıl önce 2 kişinin öldüğü kavganın ardından Tüysüz ile Gülel aileleri arasında husumet başladı.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile kanaat önderi Emin Yetim barış için girişimde bulundu.

Ailelerin ikna edilmesinin ardından Çamlıyayla Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi.

Salavat getirerek Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini belirtti.

Milletvekili Özyavuz, burada yaptığı konuşmada, barışa katkı sunan iki tarafa da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
