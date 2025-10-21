Haberler

Husumet Yüzünden Tüfekle Yaralama Olayı

Husumet Yüzünden Tüfekle Yaralama Olayı
Samsun'un İlkadım ilçesinde Y.C. isimli şahıs, husumetli olduğu E.Ş.'yi tüfekle yaralayarak kaçtı. Olay sonrası Y.C. gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Y.C. (56), husumetli olduğu E.Ş.'yi (56) tüfekle sağ ayak topuğundan yaraladı. Olayın ardından Y.C. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.C. ile E.Ş. sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C., E.Ş.'yi tüfekle sağ ayak topuğundan yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.C.'yi yakalayıp gözaltına adlı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
