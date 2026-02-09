Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı husumetlisini silahla öldürdü

Esenyurt'ta husumetlisini silahla vurarak öldüren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitede, C.A. (46) ile husumetli olduğu A.A. (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A.'nın silahla 4 el ateş ettiği A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli C.A, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.