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Hüsnühat Eserleri Anadolu'yu Geziyor: Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi

Hüsnühat Eserleri Anadolu'yu Geziyor: Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi
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Yıldız Holding'in düzenlediği 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Sultan 2. Mahmud'dan Hafız Osman'a kadar önemli hattatlara ait eserleri Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, ücretsiz olarak binlerce ziyaretçiye kapılarını açtı.

Sultan 2. Mahmud'dan Hafız Osman'a kadar önemli hattatlara ait hüsnühat eserlerin orijinalleri Anadolu'yu adım adım geziyor.

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan, 24 hattata ait 41 eser, "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi ile Anadolu'nun birçok şehrinde sanatseverlerle buluşuyor.

Estetik ve manayı görselleriyle harmanlayan sergiyi Ankara, Kayseri, Bursa ve Konya gibi şehirlerde binlerce sanatsever ziyaret etti.

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, AA muhabirine, "büyük usta" olarak adlandırılan hattatların eserlerinin Anadolu'yu adım adım nakşettiğini söyledi.

Sergilerde, tarihte ismi saygıyla anılan 24 hattata ait 41 eserin bulunduğunu anlatan Göncüoğlu, "Hafız Osman Efendi, Sultan 2. Mahmud, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Sami Efendi gibi hat sanatının büyük üstatlarının eserlerinin yer aldığı bu özel seçkide, çağımızın kıymetli hattatları Hasan Çelebi, Mehmed Özçay, Ali Toy ve Ferhat Kurlu'nun da eserleri görülebiliyor." dedi.

"Eserlerin her biri birbirinden kıymetli"

Göncüoğlu, sergiyi gittikleri şehirlerde ziyaretçilere ücretsiz açtıklarını ve binlerce kişinin bu nadide eserleri görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Ankara, Kayseri, Bursa ve Konya gibi kentlerde açılan serginin başka şehirlere de gideceğini belirten Göncüoğlu, eserlerin ilgi gördüğünü aktardı.

Göncüoğlu, 17. ile 20. yüzyılın ve çağın meşhur hattatlarının eserlerinin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisinin sanatseverler tarafından beğenildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Binlerce kişi sergimizi ziyaret etti. Eserlerin her biri birbirinden kıymetli. 17. yüzyılın büyük ismi hattat Hafız Osman Efendi'nin bir eseri de sergimizde yer alıyor. Bir hadis-i şerif yazılı bu eser, 'Alime ikram eden, bana ikram etmiş olur.' anlamında. Hafız Osman Efendi hat sanatında büyük bir ekol ve 17. yüzyılın önemli bir ismi. Hilye-i Şerif'i ilk levha olarak yazan, Türkçe mealli ilk hilyeyi kaleme alan Hafız Osman Efendi'dir. Sanat hayatı boyunca sürekli yazmış, toplamda 25 Mushaf yazmıştır. Hac yolculuğu esnasında bile kalemi elinden bırakmayan büyük bir isim. Sergilerimizi Anadolu'nun farklı şehirlerine de taşıyarak oralardaki sanatseverlerle buluşturmaktan oldukça memnunuz."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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