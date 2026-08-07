Marib'e Husi saldırısı: 2 ölü, 14 yaralı

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, Husilerin ülkenin orta kesimindeki Marib kentine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Buhaybih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilerin bugün Marib kentindeki yerleşim yerleri ile yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampları bombaladığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aynı aileden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını kaydeden Buhaybih, saldırının ardından tüm hastane ve sağlık kuruluşlarına alarm durumuna geçmeleri, tüm imkanların seferber edilmesi ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin sağlanması talimatı verdiğini ifade etti.

Buhaybih, sivillerin, yerleşim yerlerinin ve yerinden edilmiş kişilerin barındığı kampların hedef alınmasının uluslararası toplum ile insani ve insan hakları kuruluşlarına önemli sorumluluklar yüklediğini belirterek, sivillerin korunması ve saldırıların durdurulması için kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Yemen resmi televizyonu SABA da daha önce Husilerin Marib kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı El-Mil Kampı'nı füzelerle hedef aldığını bildirmiş, saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

Kaynak: AA