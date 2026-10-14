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Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füze engellendi, şarapnel 1 kişiyi yaraladı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husiler tarafından fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenerek imha edilen balistik füzeye ait şarapnel parçalarının Riyad'a düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıda bir ev ve bir araçta maddi hasar oluştu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da engellenen bir balistik füzeye ait şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, düşen şarapnel parçaları sebebiyle bir kişinin yaralandığı, bir evde ve bir araçta maddi hasar oluştuğu bilgisine yer verildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, kısa bir süre önce, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad'ı hedef alan bir balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Maliki, balistik füzenin müdahale edilerek imha edildiğini kaydetmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da, başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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