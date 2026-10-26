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Husilerin Aden'e fırlattığı balistik füze Bureyka'da boş araziye düştü

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Husilerin Aden'e fırlattığı balistik füze, kentin batısındaki Bureyka ilçesinde askeri kampın yakınındaki boş araziye düştü. Şiddetli patlamada yaralanan olmadı; İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik birimlerine 3 balistik füze atıldığını bildirmişti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden kentine fırlattığı balistik füzenin hükümet güçlerine ait askeri kampın yakınlarına düşmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Husilerin attığı balistik füze Aden'in batısındaki Bureyka ilçesinde bulunan demir fabrikasının arkasındaki Bir Ahmed bölgesine düştü.

Hükümet güçlerine ait askeri kampın yakınındaki boş araziye düşen füze nedeniyle şiddetli patlama sesi duyuldu, olayda yaralanan olmadı.

Yemen İçişleri Bakanlığı, Husilerin ülkenin geçici başkenti Aden'deki Sahil Güvenlik birimlerine 3 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmiş, Husiler de kentteki askeri yığınakları hedef aldıklarını ileri sürmüştü.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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