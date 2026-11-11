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Husilerin Aden'de koalisyon karargahını iki balistik füzeyle vurduğu bildirildi

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Yemen'de İran destekli Husilerin, Aden'in batısındaki El-Burayka bölgesindeki koalisyon güçleri karargahına iki balistik füze attığı belirtildi. Saldırı sonrası maddi hasar veya can kaybına ilişkin bilgi bulunmazken koalisyon güçleri ve Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki Yemen hükümetine destek veren koalisyon güçlerinin karargahını iki balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Yemen hükümetinden adının paylaşılmasını istemeyen bir kaynağın Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği bilgiye göre, Husilerin ateşlediği iki balistik füze Aden'in batısındaki El-Burayka bölgesindeki koalisyon güçleri karargahına düştü.

Husilerin iki balistik füzeyle yaptığı saldırı sonrası oluşan maddi hasarın veya can kaybının boyutuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan konuya ilişkin koasliyon güçlerinden ve Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler son haftalarda Aden kentini, havaalanını ve bazı hükümet binalarını defalarca hedef almıştı.

Kaynak: AA
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