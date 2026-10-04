Husilere ait TV, Suudi Arabistan'ın Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SANA, 4 Ekim (Xinhua) -- Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da art arda şiddetli patlamalar yaşandı. Husilere ait El-Mesira televizyonu, Suudi Arabistan'ın cumartesi günü kente yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Cumartesi günü Xinhua'ya konuşan bölge sakinleri, kentin çeşitli noktalarında savaş uçağı seslerinin duyulduğunu ve kısa süre içinde yediden fazla patlama yaşandığını söyledi.

Saldırılarda Husilerin kontrolündeki farklı askeri noktaların hedef alındığını belirten görgü tanıkları, başkentin El-Nahdeyn ve Cebel Attan bölgelerindeki dağlık kesimlerden dumanlar yükseldiğini aktardı.

Öte yandan cumartesi günü Sana'ya hava saldırıları düzenlendiğini teyit eden El-Mesira televizyonu, olayı " Suudi Arabistan'ın saldırganlığı" diye nitelendirirken, hedef alınan noktalar ve olası can kayıpları hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Suudi Arabistan ise haber konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Son dönemde Yemen'deki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Yemen'in güneybatısında yoğun çatışmalar yaşanırken, füze, insansız hava aracı (İHA) ve hava saldırılarıyla Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki silahlı çatışmalar alevlenmiş durumda.

Kaynak: Xinhua