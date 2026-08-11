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Husiler Marib ve El-Muha'yı füze ve İHA ile vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ile güneybatısındaki El-Muha kentlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ile güneybatısındaki El-Muha kentlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan açıklamada, Husilerin, Taiz vilayetindeki El-Muha kentini 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Hükümete bağlı Yemen TV'nin haberinde, Husilerin, Marib kentindeki yerleşim bölgelerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Haberde, can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler şu ana kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenmezken, daha önce her iki kenti de birçok kez hedef almıştı.

Hükümete yakın güçler, Husilerin Taiz'deki sızma girişimini engelledi

Öte yandan Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonu, Husilerin Taiz'deki sızma girişiminin engellendiğini duyurdu.

Adının açıklanmasını istemeyen askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, Yemen hükümetine yakın güçlerin Taiz'in doğusundaki El-Kureyfat cephesinde Husilerin sızma girişimini engellediği ve grubun bazı mensuplarını yakaladığı ifade edildi.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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