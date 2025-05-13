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Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Hipersonik Füze ile Hedef Aldı

Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Hipersonik Füze ile Hedef Aldı
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Haberler
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik füzeyle düzenledikleri askeri operasyonu duyurdu. Husi sözcüsü, füzenin hedefe ulaştığını ve olayın havalimanındaki faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etti.

Seri, füzenin milyonlarca İsraillinin sığınaklara sığınmasına ve havalimanındaki faaliyetlerin yaklaşık bir saat boyunca durmasına yol açtığını aktardı.

Saldırının "mazlum Filistin halkına destek ve Gazze'deki İsrail soykırımına ret" amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Seri, havalimanındaki uçuş yasağı uyarısını tekrarladı.

İsrail ordusu Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Güncel
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