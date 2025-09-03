Husiler, Tel Aviv'e Füze Saldırısı Düzenledi

Haberler

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv bölgesindeki hassas hedeflere iki balistik füze fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu, füzelerin havada engellendiğini bildirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yafa'daki (Tel Aviv) hassas noktaları hedef alan iki askeri balistik füzeyle operasyon düzenlediklerini" bildirdi.

Saldırıda kullanılan füzelerden birinin "Filistin 2 füzyon balistik füze" olduğunu belirten Seri, diğer füzenin ise "Zülfikar" ismini verdikleri balistik füze tipinde olduğunu ifade etti.

"Hassas hedeflerin vurularak operasyonun başarıya ulaştığını" belirten Seri, saldırı sonrasında "çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini" aktardı.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin havada engellendiği bilgisini vermişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

