Husiler, Tel Aviv'deki Havalimanı'nı Balistik Füze ile Vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, sözde Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" tipi hipersonik balistik füzeyle vurduğunu belirtti.

Açıklamada, Husiler'in hedefi başarıyla vurduğu, saldırının Filistin topraklarını gasbeden milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasına ve uçuşların durmasına neden olduğu savunuldu.

Seri, saldırının Gazze'de işlenen "soykırım ve aç bırakma" suçlarına cevap olarak düzenlendiğini vurguladı.