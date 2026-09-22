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Husiler, Suudi uçaklarının Yemen'de son 24 saatte 19 saldırı düzenlediğini iddia etti

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Husiler, Suudi savaş uçaklarıyla Cevf, Taiz ve Marib illerine son 24 saatte 19 hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu ölü ve yaralılar olduğunu öne sürdü.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla Cevf, Taiz ve Marib illerine son 24 saatte 19 hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerden havalandığını belirtti.

Seri, Yemen'in Cevf, Taiz ve Marib illerinin son 24 saatte düzenlenen 19 hava saldırısıyla hedef alındığını ileri sürdü.

Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu iddia eden Seri, Yemen'deki askeri tırmanışın başlamasından bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırılarının toplamının 936'ya ulaştığını öne sürdü.

Seri, saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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