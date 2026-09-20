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Husiler, Suudi savaş uçaklarının Cevf'te 4 telekomünikasyon kulesini vurduğunu öne sürdü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Cevf vilayetinde 4 telekomünikasyon kulesini hedef aldığını öne sürdü. Husilere bağlı El-Mesira'ya göre hedefler, El-Anan ilçesindeki Selbe, Rahub, El-Meraşi ve Ez-Zahir bölgelerindeki kulelerdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Cevf vilayetinde 4 telekomünikasyon kulesini hedef aldığını öne sürdü.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Cevf vilayetinin El-Anan ilçesindeki Selbe ve Rahub bölgelerinde bulunan telekomünikasyon kulelerini hedef aldı.

Haberde, El-Meraşi ve Ez-Zahir bölgelerindeki telekomünikasyon kulelerinin de Suudi Arabistan savaş uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Husiler, 17 Eylül'de de Suudi Arabistan savaş uçaklarının, Yemen'in Taiz vilayetindeki Et-Taziyye ve Hudeyr kentlerinde bulunan 3 telekomünikasyon kulesini vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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