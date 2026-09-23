Husiler, Suudi koalisyonunun Yemen'e son 24 saatte 52 saldırı yaptığını ileri sürdü

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının son 24 saatte Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde, Taiz, El-Beyda, Marib ve Saada vilayetlerini hedef aldığını iddia etti.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu savunan Seri, iletişim ağları, köprüler ve yollar dahil olmak üzere sivil altyapının zarar gördüğünü aktardı.

Husi sözcü Seri, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan tarafından düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 988'e ulaştığını öne sürdü.

Kaynak: AA