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Husiler: Suudi Arabistan'da silah depoları ve komuta kontrol merkezini hedef aldık

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Şarure şehrinde bulunan bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Şarure şehrinde bulunan bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen sınırı yakınındaki Şarure şehrinde kendilerine saldırı düzenlenmek için kullanıldığı iddia edilen bir askeri üssü hedef aldıklarını belirtti.

Seri, Şarure'deki silah depolarını ve komuta kontrol merkezini çok sayıda balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları "ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme" tehdidinde bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA
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