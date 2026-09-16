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Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının Marib ili semalarında yerli yapım karadan havaya füzeyle vurulduğunu savundu.

Seri, düşen uçağın enkazını aramak için bölgeye gelen diğer F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının da yerli füzelerle hedef alındığını ve bölgeden uzaklaşmaya zorlandığını ileri sürdü.

Son bir hafta içinde Yemen'in Taiz, Lahic, Cevf, Hacce, Marib, Sada ve Beyda vilayetlerine Suudi Arabistan'a ait "F-15" ve "Typhoon" tipi uçaklarla 450'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, Yemen semalarının her türlü ihlal ve saldırıya karşı kapalı olacağını ifade etti.

Husilerden Mekke açıklaması

Öte yandan Seri, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirten Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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