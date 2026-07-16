Husiler: Sana Uluslararası Havalimanı Saldırıların Ardından Uçuşlara Yeniden Hazır

SANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, son hava saldırılarında oluşan pist hasarının onarılmasının ardından Sana Uluslararası Havalimanı'nın yeniden uçuşlara hazır olduğunu bildirdi.

Üst düzey Husi yetkilisi Muhammed Kahim çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, her iki pistteki bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirterek havalimanını işletmeye kararlı olduklarını söyledi.

Kahim, havalimanının yeniden açılmasının Yemen'e uygulanan "ablukayı" kırma çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'dan dönen üst düzey bir Husi heyetini taşıyan İran yolcu uçağının inişini engellemek amacıyla Sana Uluslararası Havalimanı'nın pistini hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttukları bu saldırıları, 2022'de BM arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasından bu yana büyük ölçüde geçerliliğini koruyan gerilimi azaltma mutabakatlarının ihlali olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Bu gelişmeden saatler sonra Husiler, Suudi Arabistan'a füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Yemen, Husi güçlerinin 2014 yılının sonlarında başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki geniş bir bölgenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana çatışmaların gölgesinde bulunuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek vermek amacıyla ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua