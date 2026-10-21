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Husiler, Reyyan Havalimanı'ndaki Suudi askeri teçhizatı hedef aldıklarını iddia etti

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi kargo uçaklarıyla Yemen'in Mukalla kentindeki Reyyan Havalimanı'na gönderilen askeri teçhizatı hedef aldıklarını iddia etti. Seri, sivil tesislerin askeri amaçlarla kullanılmamasını istedi.

Husiler, Yemen'in Mukella kentindeki Reyyan Havalimanı'nda bulunan askeri teçhizatı hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Seri, Suudi Arabistan'ın kargo uçaklarıyla Reyyan Havalimanı'na gönderdiği askeri teçhizatı hedef aldıklarını iddia etti.

Suudi Arabistan'ın Reyyan Havalimanı'nı askeri teçhizatı taşımak için kullandığını öne süren Seri, sivil tesislerin askeri amaçlarla kullanılmamasını istedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak ülkeyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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