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Husiler İsrail'e hipersonik füze ile saldırdı

Husiler İsrail'e hipersonik füze ile saldırdı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, 'Filistin 2' adlı hipersonik füze ile İsrail'in Yafa bölgesine saldırdıklarını duyurdu. İsrail ordusu, füzeyi ülke sınırlarına ulaşmadan imha ettiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimine hipersonik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'in orta kesiminde yer alan Yafa bölgesinde bir askeri hedefe "Filistin 2" adlı hipersonik füzeyle saldırdıklarını belirtti.

Saldırının hedefine ulaştığını ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımını durduruncaya kadar İsrail'i hedef alan bu tür saldırılarına devam edeceklerini tekrarladı.

"SINIRLARA ULAŞMADAN İMHA EDİLDİ"

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Yemen'den İsrail'e doğru atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan imha edildiği duyuruldu.

Başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler duyulurken, ordu açıklamasında, sirenlerin ülkenin orta kesiminde füzeyi imha eden savunma sisteminin parçalarından korunması amacıyla devreye alındığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) herhangi bir can kaybı veya hasar bildiriminde bulunmadı.
Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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Yorumlar (1)

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Normal jet motorlu bir füzedir okadar

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