Husiler İsrail'i İHA'larla Hedef Aldı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentleri ile Hayfa Limanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 3 İHA ile İsrail'de 3 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılarda Tel Aviv yakınlarındaki Yafa ve Askalan'da yer alan iki askeri hedefin ve İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'nın hedef alındığını bildirdi.

Bu saldırının "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, bunları ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve kutsal mekanların ihlal edilmesine karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Husiler tarafından atıldığı belirlenen İHA nedeniyle Gazze sınırındaki Bnei Netzarim yerleşim yerinde sirenlerin devreye girdiği bildirilmişti.

Hava savunma sistemlerince engellenen İHA nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediği aktarılmıştı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.