Husiler, İsrail'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havaalanı'na "Filistin 2" ismini verdikleri balistik füzeyle askeri saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı video görüntülü açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ben Gurion Havaalanı'na "Filistin 2" ismini verdikleri balistik füzeyle askeri saldırı düzenlediklerini dile getiren Seri, saldırı sonucu milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını, havalimanındaki uçuşların durduğunu ve ABD'ye ait bir askeri kargo uçağının iniş yapmasının engellendiğini söyledi.

Sözcü Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar İsrail'e karşı askeri operasyonları artırmaya ve genişletmeye devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusu, dün hava savunma sistemlerinin harekete geçmesinin ardından Yemen'den atılan bir füzeyi engellediğini duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze Şeridi'nde çatışmaların 18 Mart'ta yeniden başlamasından bu yana Yemen'den İsrail'e atılan füze sayısı 49'a ulaştı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 510'a, yaralıların sayısı da 124 bin 901'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.