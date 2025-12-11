Yemen'deki Husiler, Guterres'in, gözaltındaki BM personeliyle ilgili açıklamalarını kınadı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ülkedeki bazı BM personelinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarını "devletlerin egemenliğine saygı ilkesinin ihlali" olarak nitelendirdi.

Guterres, 9 Aralık'ta Yemen'de Husiler tarafından 59 BM personelinin "keyfi olarak gözaltında tutulmasından" duyduğu derin endişeyi dile getiren bir açıklama yayımlamıştı.

Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guterres'in ifadeleri kınandı ve bunun Yemen'in iç işlerine açık bir müdahale ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesinin ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Yemen'in güvenlik ve istikrarını hedef alan eylemlere karıştıklarının tespit edildiği ve haklarında alınan tedbirlerin hukuka uygun olduğu iddia edildi.

Guterres 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, düzinelerce sivil toplum kuruluşu ve diplomatik misyon personelinin yanı sıra 59 BM personelinin Husiler tarafından keyfi olarak gözaltında tutulmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etmişti.

Husilerin BM personelini özel ceza mahkemelerine sevk etmesini kınayan Guterres, BM personelinin, uluslararası hukuka aykırı şekilde herhangi usule tabi olmaksızın tecritte tutulduğunu belirtmişti.