Yemen'deki Husiler, Guterres'in, gözaltındaki BM personeliyle ilgili açıklamalarını kınadı
Yemen'deki İran destekli Husiler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM personelinin gözaltına alınması konusundaki açıklamalarını kınayarak, bunun devletlerin egemenliğine saygı ilkesinin ihlali olduğunu belirtti.
Guterres, 9 Aralık'ta Yemen'de Husiler tarafından 59 BM personelinin "keyfi olarak gözaltında tutulmasından" duyduğu derin endişeyi dile getiren bir açıklama yayımlamıştı.
Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guterres'in ifadeleri kınandı ve bunun Yemen'in iç işlerine açık bir müdahale ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesinin ihlali olduğu belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Yemen'in güvenlik ve istikrarını hedef alan eylemlere karıştıklarının tespit edildiği ve haklarında alınan tedbirlerin hukuka uygun olduğu iddia edildi.
Husilerin BM personelini özel ceza mahkemelerine sevk etmesini kınayan Guterres, BM personelinin, uluslararası hukuka aykırı şekilde herhangi usule tabi olmaksızın tecritte tutulduğunu belirtmişti.